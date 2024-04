Malore mentre brucia sterpaglie: muore a 81 anni

Accusa un malore mentre sta bruciando delle sterpaglie nel suo campo, ottantunenne trovato morto dalla moglie. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Cunicchio, nelle campagne tra Morrovalle e Montecosaro. Un anziano che viveva lì insieme alla moglie stava bruciando delle sterpaglie, quando improvvisamente ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Per l’anziano, che aveva già dei problemi di natura cardiaca, non c’è stato purtroppo nulla da fare. A dare l’allarme è stata la moglie, che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori dell’emergenza sanitaria, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e i carabinieri, chiamati a ricostruire l’accaduto.

Chiara Marinelli