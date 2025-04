Malore nel locale, cliente salvato dalla barista

Un anziano cliente accusa un malore mentre è alla cassa, e la giovane barista interviene per rianimarlo in attesa dei soccorsi. È accaduto ieri mattina, nel bar La Romana, in corso Umberto I.

Erano da poco passate le 10 quando un cliente, un uomo sulla settantina che è solito frequentare quotidianamente il locale, si trovava alla cassa per pagare il conto. All’improvviso è caduto a terra. La barista, Dominique Piana, 33 anni, non ci ha pensato un attimo ed è subito intervenuta, insieme con una dentista, anche lei cliente della pasticceria, che si trovava lì in quel momento.

"Ho fatto un corso di primo soccorso – racconta la 33enne – e sapevo come muovermi. Ho mantenuto il sangue freddo, perché non mi lascio impressionare ed in questo modo è stato evitato il peggio. Inizialmente il cliente era rimasto cosciente. Ho messo in atto gli interventi di primo soccorso: per prima cosa l’ho fatto stendere su un fianco e ho attuato tutte le manovre che si fanno in situazioni di emergenza come queste. Nel frattempo è stat allertato il 118. Ma le condizioni del cliente stavano peggiorando e così, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è stato necessario iniziare a praticare il massaggio cardiaco".

Non c’era tempo da perdere. "Una cliente che in quel momento era nel locale mi ha dato supporto – aggiunge Dominique Piana –. Poi è arrivato il personale medico e sanitario che ha defibrillato il paziente, che infine è stato portato all’ospedale in ambulanza per tutti gli accertamenti necessari. È andata bene come è andata".

Tantissimi i messaggi di complimenti sono arrivati a Dominike Piana. "Io non ho fatto niente di speciale – dice lei –. Sono riuscita a intervenire nel modo più idoneo, evitando il peggio, pur non essendo un medico. Credo sia normale senso civico. Ma è andata bene così".

Il settantenne è sotto osservazione all’ospedale di Civitanova Alta, dove sarà sottoposto a tutti i vari accertamenti. Ma ieri mattina sono stati momenti di preoccupazione e concitazione nel locale, che a quell’ora era particolarmente affollato. "Si tratta di un cliente abituale, che viene tutti i giorni – racconta uno dei titolari del bar pasticceria La Romana, Mauro Raschia –. Lo abbiamo visto cadere improvvisamente davanti alla cassa. È stato davvero un grosso spavento".

Il locale è rimasto chiuso, per il tempo necessario ai soccorritori di prendersi cura del civitanovese senza intralci.

Chiara Marinelli