Mancano medici, l’Ast: "Procedure in corso"

Anche Tolentino è classificata come "zona carente" di medici di medicina generale. Dal primo giugno 2022 al primo giugno 2025 hanno cessato di svolgere l’attività convenzionale cinque medici, di cui quattro per il raggiungimento dell’età pensionabile, e ne sono arrivati solo due. Hanno appeso il camice Alba Mosca, Loris Paolucci, Franca Velasco, Valentina Salvatori e Jacqueline Cesaretti, mentre le new entry sono state Matteo Guardati ed Eleonora Eva Vita.

"Non essendo stato possibile assegnare l’incarico per Tolentino nel 2022 per mancanza di medici interessati – spiega l’Ast di Macerata –, in seguito al terzo recesso abbiamo assegnato prima un incarico provvisorio, poi abbiamo proceduto a pubblicare la zona carente, andata deserta anche per l’anno 2023. In attesa dello svolgimento delle procedure per l’attribuzione dell’incarico, è sopraggiunto il quarto recesso. A fronte di tale cessazione, abbiamo interpellato tutti i medici convenzionati di Tolentino per verificare la loro disponibilità ad accogliere, in elenco separato, gli ex pazienti del medico recedente nonché i residenti nel distretto di Macerata privi di copertura assistenziale, per un numero non superiore a 200 assistiti ciascuno. Alcuni dei medici di medicina generale si sono resi disponibili. Non si è trattato di un aumento del massimale, ma dell’istituzione di una lista separata. L’elenco separato è uno strumento emergenziale e temporaneo che può essere attivato in presenza di particolari circostanze, e consiste nell’istituire, in relazione a un medico, una lista in cui può iscriversi un determinato numero di assistiti. Per attivarlo occorre il consenso del medico".

Sono andati deserti sia l’avviso per la manifestazione di interesse per incarico provvisorio indetto il 10 settembre 2024 che quello del 3 marzo scorso, ancora aperto. Tolentino quindi è pubblicata come zona carente anche per il 2025, ma la procedura è in fase di espletamento. La dottoressa Jacqueline Cesaretti è andata in pensione dal primo giugno. "Le scelte dei suoi assistiti possono essere assorbite dagli altri medici, in particolare la dottoressa Eleonora Eva Vita, il dottor Matteo Guardati e in elenco separato i dottori Daniele Domizi, Franco Cencetti e Andrea Mosca – aggiunge l’Ast –. Finora non sono state riscontrate criticità". I medici di Tolentino hanno il massimale previsto dalla legge: 1.500 assistiti più il 20% per ricongiungimento familiari e scelte temporanee. Alcuni hanno l’elenco separato di 200 persone. Facendo riferimento alla popolazione residente, i pazienti sono 15.931, senza considerare il fronte pediatrico, ma la cifra utilizzata per il calcolo delle carenze è 18.112 abitanti, tenendo conto della mobilità attiva e passiva.

Lucia Gentili