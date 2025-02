Manera dà il via alla stagione

Al teatro Nicola degli Angeli di Montelupone, domenica alle 17, arriva il comico Leonardo Manera, protagonista di una serata all’insegna dell’ironia e della riflessione. Si tratta del primo atteso appuntamento della nuova stagione teatrale. Manera, volto noto della comicità nazionale e apprezzato per il suo stile intelligente e mai scontato, porterà in scena "Homo Modernus", uno spettacolo che affronta con tagliente ironia i paradossi del nostro tempo, dalla dipendenza dalla tecnologia alla continua corsa verso il progresso digitale. Volto storico di trasmissioni televisive come Zelig, Colorado e Quelli che il Calcio, nei panni di personaggi iconici e monologhi brillanti, Manera si è affermato come interprete di una comicità ricercata e originale. "Il protagonista guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le contraddizioni del vivere moderno, tra risate e spunti di riflessione che stimolano a osservare la società", spiegano gli organizzatori.