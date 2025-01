Manutenzione impianti, il Cosmari in cerca di un responsabile

Il Cosmari ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una figura di responsabile settore tecnico divisione operativa manutenzione impianti, con contratto a tempo determinato. Per essere ammessi alla selezione bisogna avere la laurea magistrale vecchio ordinamento o la laurea specialistica di secondo livello nuovo ordinamento, o laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria meccanica e/o elettrica; un’esperienza lavorativa per almeno due anni cumulativi, maturata in ambito della gestione della manutenzione industriale e/o meccanica, o esperienza per almeno cinque anni cumulativi di gestione di impianti di recupero rifiuti (urbani e/o speciali). La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con raccomandata A.R., in busta chiusa, entro le 12 del 21 febbraio (farà fede il timbro postale). Oppure via pec a pec@cosmari-mc.it o a mano al centralino del Cosmari, in località Piane di Chienti a Tolentino. Info su www.cosmariambiente.it.