"Marche for all", un’escursione nel bosco urbano

Al via i nuovi appuntamenti di "Marche for all", il progetto di turismo accessibile gestito dall’Ats 15 in partenariato con la Regione Marche nell’ambito di un programma della Presidenza del Consiglio dedicato al "turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità". I prossimi appuntamenti sono domani, alle 10 al bosco urbano di Collevario (Macerata); sabato 13 aprile, alle 15, nelle ville e campagne di Treia; domenica 28 aprile, alle 10 all’Abbadia di Fiastra; sabato 18 maggio, alle 16, all’anello delle Cantine de "Il Pollenza" e, infine, domenica 26 maggio, alle 10 al percorso botanico della "Roccaccia" di San Lorenzo di Treia. Sono disponibili servizi come lo sportello dedicato all’informazione e all’accoglienza turistica accessibile per persone con bisogni speciali, situato all’interno dell’Infopoint Macerata (in piazza della Libertà 18) dove gli operatori forniranno tutte le informazioni riguardanti i luoghi della cultura e i siti naturalistici accessibili nell’area dei Comuni dell’Ats 15 e il servizio di accompagnamento gratuito in natura con Guide ambientali escursionistiche destinato a turisti diversamente abili e ai loro accompagnatori. È prevista inoltre la possibilità di attivazione di un servizio a chiamata gratuito per accompagnamenti sugli itinerari in date da concordare con gli utenti. L’attivazione del servizio dovrà essere richiesta con una settimana minima di preavviso dalla data dell’appuntamento. Le informazioni sui percorsi e il calendario aggiornato delle escursioni sono disponibili nel sito di Marche Active Tourism. Per richieste specifiche e per iscrizioni: accessibile@activetourism.it o 0733.060279.