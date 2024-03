Matelica s’arrende: in finale ci va Udine

Halley Thunder Matelica

59

Delser Cric Udine

84

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 2, Cabrini 3, Poggio 12, Offor 6, Dell’Orto, Celani 6, Georgieva, Gramaccioni 5, Zamparini 8, Montelpare, Michelini, Sanchez 17. All. Sorgentone.

DELSER CRIC UDINE: Bovenzi 14, Bacchini 13, Katshitshi 13, Milani 11, Cancelli 9, Codolo, Ceppellotti 2, Shash 6, Agostini, Bianchi 2, Casella, Gregori 14. All. Riga.

Parziali: 13-19, 11-28, 19-23, 16-14.

Progressivi: 13-19, 24-47, 43-70, 59-84.

La Halley Thunder, dopo la straordinaria impresa dei quarti, in cui ha eliminato la favorita San Giovanni Valdarno, non è riuscita a ripetere l’impresa in semifinale contro una stratosferica Udine. E così ha salutato la Final eight di Coppa Italia, cui aveva avuto accesso per la prima volta nella sua storia. Le friulane, che in campionato - poche settimane fa - avevano espugnato il campo di Cerreto d’Esi per un solo punto di distacco, stavolta hanno dilagato, dimostrando di attraversare un grande momento di forma - non a caso sono prime in campionato - e meritando di vincere. Difatti, hanno sempre ampiamente condotto in testa l’incontro, dall’11-0 (bruciante) d’inizio gara fino al conclusivo divario di 25 lunghezze (59-84). "Al team di Udine – ha detto il Club matelicese – vanno i nostri complimenti. Per noi era già qualcosa di grandissimo esserci, abbiamo superato il primo turno battendo la squadra toscana nei quarti e per un giorno abbiamo sognato la finalissima. Ma... è rimasto un sogno". Però la formazione di coach Sorgentone è uscita dal parquet di gioco, in quel di Roseto (sede della competizione), fra gli applausi del pubblico perché ha lottato a testa alta contro un ottimo avversario. E a poco sono serviti i 17 punti realizzati da Carolina Sanchez, miglior realizzatrice del match a dispetto delle sue 48 "primavere". In finale, oggi, Udine affronta Derthona Basket, allenata dall’ex coach delle matelicesi, Orazio Cutugno, che ha battuto Roseto.

m. g.