Maxi scontro a Montecosaro. Due feriti e code in superstrada

Maxi tamponamento in superstrada, sette mezzi coinvolti e due persone all’ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 8, all’altezza dello svincolo per Montecosaro in direzione di Macerata. Per cause da chiarire sette mezzi, tra cui due camion e un furgone, sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Due i conducenti feriti, quello al volante del furgone e uno al volante di un’auto, portati in ambulanza al pronto soccorso di Civitanova. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Lunghe code e rallentamenti in un orario di punta per il traffico in superstrada. Per chiarire la dinamica è intervenuta la polizia stradale, che si è occupata anche della viabilità.