"Medaglia mauriziana" a Carrieri

La prestigiosa "medaglia mauriziana" è stata consegnata ieri mattina al luogotenente Donato Carrieri, comandante della stazione carabinieri di Sarnano, come riconoscimento al merito di dieci lustri di carriera. La cerimonia si è svolta ieri mattina nella caserma di via XX Settembre a Macerata, e il riconoscimento è stato consegnato dal comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido, alla presenza dei militari della sede. Il luogotenente Carrieri ha ricevuto anche la lettera di compiacimento del ministro della difesa Guido Crosetto. La medaglia mauriziana fu istituita da Carlo Alberto di Savoia nel 1839, quale dimostrazione dell’affetto e del riconoscimento della patria nei confronti degli ufficiali che "fossero rimasti sotto le bandiere per la durata di dieci lustri", periodo che oggi si ottiene sommando gli anni di servizio a quelli di comando. Con la repubblica, l’onorificenza è stata estesa anche ai sottufficiali e viene concessa dal Capo dello Stato quale riconoscimento per aver tenuto, nei cinquant’anni di servizio militare e di comando, un comportamento "altamente meritevole". Il luogotenente Donato Carrieri, classe 1964, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1983 e nella sua lunga carriera ha prestato servizio dapprima in Calabria a Vibo Valentia (CZ), poi nelle Marche, alla stazione carabinieri di San Ginesio, al nucleo CC Banca d’Italia a Macerata, al comando Compagnia e al comando provinciale. Dal 1996 al 1999 ha prestato servizio nel Fermano, alla stazione di Montegiorgio, e dal 2002 a oggi è comandante della stazione carabinieri di Sarnano.