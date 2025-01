Medaglie in serie, un 2024 da incorniciare per Antonelli

È andato in archivio un anno mai così ricco di medaglie per il marciatore maceratese Michele Antonelli, in forza al C.S. Aeronautica. Ma l’evento sicuramente più rilevante per Michele e la sua compagna Viola è l’arrivo a novembre di Ophelia, un dono che nessun metallo potrà mai eguagliare. Questa stagione ha visto il "cinquantista" Antonelli calarsi sempre più nella gara clou della specialità: la 20 km. Il 2024 era iniziato con un bronzo ai campionati italiani di Frosinone con il crono di 1h23’04” che ha permesso la 17esima convocazione in nazionale. Miglior difesa dei colori azzurri non poteva esserci a maggio ad Antalya, in Turchia, dove l’atleta ha conquistato il bronzo ai campionati mondiali a squadre, portando il personale a 1h21’18”, terzo degli italiani, crono che, oltre al record personale, ha portato un inaspettato terzo posto per l’Italia. L’aviere ha quindi debuttato nel World Walking Tour con una prestigiosa 8ª piazza a Varsavia, sfiorando il suo personale con 1h21’28”. Sull’onda dell’entusiasmo è giunto l’argento dalla prova più corta dei 10 km su strada ai campionati italiani di La Spezia col record di 40’06”. Dopo un piccolo stop per una fastidiosa bronchite, è arrivata dal Coni la quarta medaglia di bronzo al valore atletico per essersi classificato 5° al campionato europeo a squadre sulla 35 km nel 2023 a Podebrady. Antonelli ha affrontato poi l’ultima tappa del W.W.T. a: con una gara in crescita, è transitato quinto a metà, ha conquistato un altro prestigioso bronzo in 1h23’52”. Per l’allievo del tecnico Alessandro Garozzo, che ha la supervisione del prof. Patrizio Parcesepe, si prospetta un 2025 denso di sfide per continuare la scalata ai vertici della specialità.