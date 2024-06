Mercoledì serate di shopping in centro

La stagione delle vendite estive non è ancora partita e, tempo pochi giorni, i commercianti si ritroveranno già a fare i conti con saldi e ribassi. C’è un po’ di malumore tra la categoria, che nonostante tutto si rimbocca le maniche e sta per dare il via alle aperture serali con i "mercoledì dello shopping", organizzati dall’associazione Centriamo. A luglio e di agosto, come oramai da tradizione, i negozi nel cuore della città resteranno aperti fino a mezzanotte e sono in programma anche spettacoli itineranti ed eventi, con la speranza di richiamare quanta più gente possibile, e anche potenziali clienti. I mercoledì dello shopping sotto le stelle saranno animate da artisti e musicisti, una escape che si svolgerà tra le vie del centro, il mercatino di corso Dalmazia e lungo il vialetto nord, una marguttiana in via Trento. Un appuntamento consolidato, quello delle aperture serali, ben visto dalla maggior parte dei negozianti. In programma dal 3, ci saranno anche degustazioni di calici abbinati a tre piatti al Grottino Shangai di via Trento.

"Aspettiamo il programma estivo dell’amministrazione comunale – ha spiegato la presidentessa dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi –, non sappiamo ancora cosa faranno durante l’estate ed è da aprile che ne stiamo chiedendo conto. Nel frattempo ci siamo organizzati con le aperture serali, ogni mercoledì a luglio e di agosto. Per quanto riguarda i saldi, chi vorrà potrà fare un’apertura straordinaria. La data in programma è sabato 6, quando i negozi che resteranno aperti fino a mezzanotte. Le vendite, in questo periodo, stanno andando così così – ha continuato Pennesi –: la stagione è partita in ritardo e già ci troviamo con i saldi alle porte, mentre, prima i saldi erano ad agosto. Il calendario delle svendite andrebbe ripensato dall’alto, lo abbiamo più volte ribadito come categoria. Noi ancora dobbiamo cominciare a lavorare per bene e già ci ritroviamo, tra una settimana, con gli sconti. La stagione, quest’anno, è andata a sfavore dei commercianti e la situazione, come è noto, è già traballante di suo" ha concluso Pennesi.

Chiara Marinelli