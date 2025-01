Messo in prova, giovane in carcere

Era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma dopo non aver rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte è finito in carcere. I carabinieri di Corridonia hanno arrestato un 32enne, residente a Recanati, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Perugia. L’uomo, in prova ai servizi sociali per scontare la pena di un anno e sette mesi di reclusione, è incorso nella revoca della misura per ripetute violazioni alle prescrizioni imposte. Il 32enne, quindi, è stato rinchiuso nel carcere di Fermo.