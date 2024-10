Mondiali di bocce, la 16enne Sofia Pistolesi è medaglia d’argento

In Turchia la sedicenne sangiustese Sofia Pistolesi, tesserata per la Bocciofila Morrovalle, ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di bocce, nella specialità del tiro di precisione. La giovane è la detentrice del record del mondo ed è vice campionessa europea juniores. Pistolesi è stata quasi perfetta nelle prove di qualificazione, nei quarti ha battuto 18-16 la francese Emma Accasto per 18-16. In semifinale ha superato 16-10 la paraguayana Thailia Kreuz Johann, e in finale ha affrontato la croata Ana Juginovic che è partita molto bene (8-1), ma poi la maceratese l’ha acciuffata (16-16). Si è così andati agli spareggi, una sorta di calci di rigore calcistici ad oltranza. Al secondo tiro sul pallino Sofia ha commesso un errore a differenza della Juginovic che ha vinto l’oro. Per la maceratese è stata una delusione, ma i Mondiali hanno confermato le sue qualità considerando che ha 16 anni e ha ancora ampi margini di crescita.

l. mon.