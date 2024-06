Montecosaro è rosa. Cardinali prima sindaca: "Onore e responsabilità, dedicata a mio padre"

.

Lorella Cardinali è la nuova prima cittadina di Montecosaro. La vicesindaca uscente, candidata per la civica ‘Progetto comune’, ha superato i propri competitors ottenendo 1.524 voti, vale a dire 42,13%. È la prima donna a guidare il paese. "Per me – ha detto al Carlino – è un onore e una responsabilità, anche rispetto alle altre candidate donne che non ci sono riuscite. La soddisfazione è immensa, l’unica cosa che mi dispiace oggi è che non c’è mio padre, che mi ha trasmesso l’amore per la politica facendomi capire che è una cosa bella, ma che va fatta in maniera seria". Il primo provvedimento? "Il marciapiede dalla chiesa di San Rocco al cimitero, la finitura della scalinata del palazzo comunale e infine portare avanti le tante manifestazioni estive". Staccato di quasi 17 punti percentuali Antonio Lazzarini (siAMO Montecosaro) che si è fermato a 926 voti (25,60%). Terzo posto per Paola Pantanetti (Centrodestra Unito) con 726 voti (20,07%), quarto Mikol Torretti (La Montecosaro che vogliamo), con 441 voti (12,19%). L’affluenza è stata del 59,85%. "Faccio le congratulazioni a Lorella Cardinali – ha affermato Lazzarini -. ’SiAMO’ Montecosaro è la seconda forza del paese, un ottimo risultato perché siamo partiti da zero". Prende atto "del risultato elettorale e annuncia un’opposizione "costruttiva" Mikol Torretti: "È stata un’esperienza positiva. Eravamo gli outsider e abbiamo costituito una lista giovane, con proposte innovative e una visione moderna".

Il nuovo Consiglio comunale: maggioranza Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio, Roberto Martinelli, Massimiliano Moretti, Alice Romagnoli, Luna Polverini, Amedeo Giusepponi e Marco Cingolani; per la minoranza, oltre ai candidati sindaco Lazzarini, Pantanetti e Torretti, il secondo seggio di ’siAMO Montecosaro’ va a Giordano Marignani.

Ecco tutte le preferenze. Progetto comune: Francesca Borroni 77, Marco Cingolani 85, Filippo D’Alterio 181, Anastasia Del Monte 52, Amedeo Giusepponi 90, Stefania Lufrano 206, Roberto Martinelli 141, Massimiliano Moretti 113, Stefania Pierangeli 31, Luna Polverini 91, Alice Romagnoli 95, Marino Sorichetti 44. La Montecosaro che vogliamo: Mattia Capezzani 41, Paola Castricini 91, Noemi Sofia Cerasuolo 11, Alessandro Cesanelli 12, Fabrizio Coppari 12, Giorgio Eleuteri 8, Riccardo Eusebi 40, Marcello Giusepponi 25, Emanuele Iacoponi 17, Laura Ilari 49, Omar Marziali 33, Leonella Serrani in Menichelli 40. Centrodestra unito Montecosaro: Giovanni Apolloni 11, Laura Becattini 44, Roberto Castagna 47, Pio Castignani 38, Ettore Ciabattoni 69, Nerio Ciccola 33, Leonardo Ercoli 22, Antonella Galiè 4, Albino Mataloni 35, Romina Pantanetti 154, Veronica Rutigliano 19, Lucio Scoponi 34. SiAMO Montecosaro: Giordano Marignani 155, Sandro Vallesi 116, Michela Melatini 143, Marco Castignani 58, Monia Torresi 88, Damiano Sagripanti 65, Matteo Ardito 52, Elena Di Primo 19, Elisa Rogani 83, Vittorio Biancucci 40, Francesca Mancia 33, Sonia Malaisi 20.