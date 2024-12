Montefano diventa Comune Sostenibile: "Proseguiremo nell’impegno per l’ambiente"

Montefano è ufficialmente un Comune Sostenibile e fa parte della rete dei Comuni virtuosi. Sabato scorso, nel teatro La Rondinella, la sindaca Angela Barbieri e l’assessore Nicola Caporaletti hanno presentato alla cittadinanza il primo rapporto di sostenibilità dell’ente alla presenza di Giovanni Gostoli, direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili. "Accogliamo con soddisfazione l’ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili con cui è subito iniziata una collaborazione concreta, per migliorare nel tempo l’efficacia delle nostre politiche sostenibili. La fotografia del nostro Comune è incoraggiante e il lavoro proseguirà e ne daremo conto. La presenza di Montefano in questa realtà è particolarmente significativa per lo sviluppo di un turismo che intendiamo come sostenibile, accessibile, armonioso e gratificante, sia per i viaggiatori che per i residenti". Montefano, infatti, raggiunge il 62,5% di indicatori quantitativi con tendenza positiva su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3 - 5 anni. Se si considerano tutti gli indicatori, la positività è del 63,6%. Tra i dati più significativi ci sono il 90% di alimenti biologici nelle mense comunali; l’aumento della percentuale di posti nido disponibili; la diminuzione dei consumi elettrici per gli edifici comunali, conseguenti ad azioni di riqualificazione e risparmio energetico; il superamento del 50% nella transizione a Led dell’illuminazione pubblica; l’incremento delle colonnine di ricarica per auto elettriche e la crescita fino al 75% della raccolta differenziata. A pesare sono stati anche la conferma dell’addizionale Irpef a 0,23% per i meno abbienti; l’attivazione della tariffazione puntuale per la Tari; la recente approvazione del piano di protezione civile comunale; l’avvio della procedura per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile; l’installazione di giochi accessibili nei parchi e la presenza del consiglio comunale dei ragazzi.

"Nel primo report di Montefano – commenta Gostoli – emerge una realtà molto sensibile al tema della sostenibilità in tutte le dimensioni: ambientale, sociale, economica e istituzionale".

Antonio Tubaldi