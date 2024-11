Morto l’imprenditore Luigi Ruggeri. Una dinastia del calzaturiero

Si terrà oggi alle 15, nella chiesa collegiata di San Paolo a Civitanova Alta, il funerale di Luigi Ruggeri, imprenditore calzaturiero conosciutissimo in città e cavaliere del lavoro, scomparso all’età di 94 anni.

Luigi Ruggeri, assieme ai fratelli Paolo, Umberto e Gino (quest’ultimo già presidente della Civitanovese e morto nel 2021), ha scritto un capitolo importante della storia calzaturiera cittadina. La dinastia Ruggeri, animata da grande volontà e umanità, ha dato vita dapprima a un calzaturificio per la produzione soprattuto di scarpe da donna, che ha avuto una moderna sede in via Martiri di Belfiore. Quando è stata messa a punto la formula del poliuretano la famiglia ha fondato la nota azienda Ipr Spa per la produzione di fondi, tuttora operante in via Gobetti nella zona industriale A. Poi Gino Ruggeri ha seguito direttamente il calzaturificio, che si è trasferito nella moderna sede di Porto Potenza Picena, dopo aver inglobato la "Ruggeri&Pagnanini". I fratelli Paolo e Umberto con i figli hanno proseguito con l’Ipr, mentre Luigi Ruggeri ha fondato una nuova realtà produttiva, sempre nel settore fondi per calzature, a 200 metri dall’Ipr, attività gestita a lungo insieme con il figlio Enrico.

Oltre a quest’ultimo, Luigi Ruggeri lascia gli altri due figli Sandra e Anna, i fratelli Paolo e Umberto, la sorella Rosanna e uno stuolo di nipoti.

La salma è stata esposta ieri e stamattina per l’ultimo saluto nella casa funeraria "Terra e cielo" di via Cecchetti.

Ennio Ercoli