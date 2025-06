"Mossi in tempo per i bagnini"

"Noto che in questo weekend la gente inizia a muoversi – afferma Diego Scalbroni dello chalet "Il Faro" di Porto Recanati, nonché presidente della locale associazione balneari – noi eravamo già pronti dal primo maggio ma nei giorni che sono seguiti, temperature basse e piogge, non hanno favorito l’affluenza in spiaggia. Qualche turista tedesco si vede così come da fuori regione, diciamo che lavoriamo nella media. Le prenotazioni per l’estate comunque fanno prevedere una buona stagione. Noi poi siamo operativi anche con il ristorante, e senza dubbio nel comparto balneare c’è stato qualche ritardo per l’obbligo del bagnino in spiaggia, ma ci siamo mossi per tempo".