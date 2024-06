Musica corale, arriva il gran finale al Politeama

Sono l’amore, le emozioni, i sogni espressi dai maggiori autori e cantautori del ‘900 i temi dei due ultimi appuntamenti del XXIX Festival di Musica Corale di Tolentino. Oggi (ore 21.15) al teatro Politeama l’Ensemble vocale "Meleute" propone il concerto dal titolo "In ogni amore c’è una stanza", un percorso musicale sul tema dell’amore comprendente musiche che hanno fatto epoca, anche come colonne sonore di celebri film. Sul palco le soprano Elga Ciancaleoni e Antonella Masciotti, il tenore Fabrizio Eleuteri, la contralto Elisabetta Filippucci, con Angelo Bornaghi al basso-chitarra acustica e Marco Recchi alle percussioni. Gran finale del festival domani, sempre alle 21.15 al Politeama con "Cantautori italiani": le canzoni saranno proposte nell’arrangiamento di Mauro Zuccante per Coro ed Ensemble strumentale. Ad eseguirle il Coro Polifonico Città di Tolentino, con gli strumentisti Mauro Navarri, Silvia Lanari, Antonino De Luca, Lorenzo Gasparri, Giuseppe Barabucci, Angelo Pippa. A dirigere il concerto il direttore del coro e direttore artistico del festival, Aldo Cicconofri.