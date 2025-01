Musica e solidarietà a teatro

Il teatro comunale di Treia ospiterà domani, alle 21.15, una speciale serata musicale di beneficenza a sostegno dei malati oncologici. Protagonisti della serata saranno "I Sette in Condotta", che animeranno il pubblico con la loro musica e la loro energia, mentre la conduzione dell’evento è affidata a Sara Santacchi e Lorenzo Ottaviani. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune e della Casa accoglienza maceratese, rappresenta un’importante occasione per unire cultura, intrattenimento e solidarietà, contribuendo a sostenere chi affronta percorsi di cura oncologica. L’ingresso alla serata sarà a offerta libera, e il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti della Casa accoglienza; per partecipare sarà possibile prenotarsi al numero 350 003 0099.