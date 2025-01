"Musicattraverso", . La Form al Feronia tra Rossini e Strauss

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana saluta il nuovo anno a San Severino con il primo appuntamento della stagione sinfonica "Musicattraverso". Il concerto domani alle 20.45 al teatro Feronia. Sul palco, con i professori d’orchestra, il soprano Hanying Tso-Petanaj (foto) , sotto la direzione di Stefano Romani. Si partirà con il Nabucco di Giuseppe Verdi, poi "Nel dì della vittoria – Vieni! T’affretta" del Macbeth; l’Intermezzo di Manon Lescaut e l’aria di Turandot "In questa reggia" di Puccini e la sinfonia di Semiramide di Rossini. Seconda parte dedicata a Johann Strauss (jr.): Ouverture del Waldmeister, Op. 468; Frühlingsstimme, Op. 410 per soprano e orchestra; Eljen a Magyar, Op. 332 (polka veloce); Annen Polka, Op. 117 per soprano e orchestra e An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), Op. 314. Abbonamenti e biglietti (da 5 a 15 euro) in biglietteria o su vivaticket.com . Tel: 0733.634369. Info: www.filarmonicamarchigiana.com .