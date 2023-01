Appennino senza neve, Ussita pensa allo stato di emergenza

Meteo, sos neve in Emilia Romagna e Marche. In montagna non si scia: "Disdette a raffica, è un disastro"

Macerata, 4 gennaio 2023 – Sebbene l’arrivo dell’inverno, il caldo anomalo ancora si fa sentire. A rischio l’Appennino centrale che dopo le festività è ancora senza neve, mettendo in ginocchio gli operatori turistici delle montagne nelle Marche, da poco ripresi dai danni del terremoto. Da qui il monito di Ussita, in provincia di Macerata: se non nevica, saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza.

L’assenza di precipitazioni nevose in questo inverno caldo impone agli esercenti in Appennino la chiusura degli impianti da sci. Spiega Francesco Cangiotti, amministratore della Società funivie Bolognolaski di Frontignano di Ussita “se la neve non arriverà entro pochi giorni avremo la stagione completamente compromessa con gravi perdite economiche”.

Le temperature restano ancora sopra lo zero, e questo “non consente di attivare l'innevamento programmato, nonostante quest'anno abbiamo acquistato un nuovo cannone spara neve. Se continuerà a non nevicare saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza e quindi degli aiuti economici”.