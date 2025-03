Nibali in sella con i bambini, in attesa di Moser

Tutto pronto per la grande festa di questo weekend a Porto Potenza con il campione Vincenzo Nibali, in attesa del passaggio della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico che ci sarà il 16 marzo in città. Infatti, già domenica mattina Nibali sarà l’ospite d’onore nella frazione rivierasca e incontrerà tutti gli appassionati del mondo delle due ruote. Alle 9.45 è previsto il ritrovo in via Piemonte, davanti al palazzetto dello sport. Subito dopo, alle 10, comincerà il suo giro in bici lungo la pista ciclabile di Porto Potenza, accompagnato dai bambini del posto che lo potranno seguire, ovviamente in sella e con il caschetto in testa. Il gran finale sarà alle 10.45 in piazza Douhet: proprio lì Nibali, chiamato "Lo squalo" per il suo modo di gareggiare, si racconterà attraverso in un’intervista nella quale ripercorrerà la sua gloriosa carriera nel ciclismo, raccontando anche qualche aneddoto sulla sua vita privata.

E c’è dell’altro. Mercoledì 12 marzo sarà infatti la volta di un’altra leggenda delle due ruote, Francesco Moser. Pure lui arriverà in città e narrerà la propria storia, sportiva e umana, nel corso di una serata speciale che è in programma nell’auditorium Scarfiotti.

Queste due iniziative saranno solo un piccolo assaggio in vista del grande evento sportivo della corsa Tirreno-Adriatico, che passerà a Porto Potenza. Il 16 marzo, la settima e ultima tappa della corsa dei due mari partirà appunto da Porto Potenza Picena e arriverà fino a San Benedetto (in provincia di Ascoli), percorrendo la costa. E sarà una giornata storica per lo sport di Potenza Picena, dato che per la prima volta una tappa della Tirreno-Adriatico sarà ospitata in paese.

Alla manifestazione stanno contribuendo i commercianti, per arredare e abbellire al meglio le attività e le vie di Porto Potenza. Inoltre quel giorno sarà premiata anche la classe vincitrice del contest lanciato con il progetto BiciScuola, al quale hanno partecipato i due istituti scolastici cittadini. Un grande momento di festa e di sport, da vivere nel segno del sano agonismo godendosi la sfilata dei campioni delle due ruote.