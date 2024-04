Nicola Pigini, un milione di streaming e finale ai Dance Music Awards

Nicola Pigini, sempre più Nicola Pigini! Il giovane e poliedrico recanatese, presente se non ideatore ad ogni iniziativa di stampo sociale, sta vivendo un inizio di 2024 spaziale. Recentemente deejay ufficiale alla Tirreno-Adriatico di ciclismo e a Macerata per l’evento legato alla Giornata dell’autismo, il 31enne continua a fare incetta di incarichi, consensi e a raggiungere nuovi picchi di popolarità. Nei giorni scorsi il remix del brano di Elodie "Bagno a Mezzanotte", da lui prodotto insieme a Leonardo Carioti ed Ema Stokholma, ha infatti superato il milione di streaming. Un risultato pazzesco. Oltretutto ottenuto mentre si stavano lanciando altri due remix, quello di "Tuta gold" di Mahmood e dello storico "Ma quale idea" di Pino D’Angiò.

Fresca inoltre è la notizia che per il secondo anno di fila Pigini è entrato nella top ten del rinomato concorso indipendente Dance Music Awards, presente nella categoria "Dance pop dj producer". L’Oscar del divertimento by night ha appena svelato i finalisti delle 26 categorie predisposte mesi fa per indicare i migliori artisti dell’anno passato, in più ambiti, dagli interpreti (deejay, ballerine, vocalist…) alle discoteche. L’inclusione certifica il valore di Pigini e adesso sarà il popolo del web a votare il preferito. Per il 31enne si tratta della seconda volta consecutiva, un anno fa terminò al secondo posto, medaglia d’argento in due categorie, una era "Miglior remix" grazie appunto a "Bagno a Mezzanotte".

Andrea Scoppa