Nikolov incisivo. De Cecco, il servizio è eccellente

Lagumdzija 7-: conclude come top scorer assieme a Yant, anche per l’opposto 15 punti. Parte a razzo con 6 palloni messi a terra nel primo set, poi fa 3 ace tutti nel terzo. In attacco però non è precisissimo, 9/23 beccandosi 3 muri, tutti quelli fatti da Cisterna nel corso dell’incontro e per questo non gli diamo sette pieno. Ne piazza 3 anche lui.

Nikolov 7-: attacca con 9/18 e sfodera una gran prova in battuta con 4 ace e soli 3 errori su 23 tentativi. Una minaccia costante per i laziali dai nove metri. Meno attento in ricezione e non è una novità purtroppo. Termina con 13 punti, 8 dei quali fatti nell’eccellente terzo parziale. Diamantini 6: ritrova il posto da titolare nella gara che potrebbe averlo visto salutare il pubblico di casa per tante stagioni. Tre punti con due su quattro quando è chiamato in causa da De Cecco in attacco, aggiunge un muro.

De Cecco 7: il servizio funziona in modo eccellente e aiuta anche il posizionamento a muro, poi il resto lo fa il regista che orchestra senza sbavature l’attacco. Si tuffa su un pallone vagante stile atleta di beach volley. Anche per lui potrebbe essere stata l’ultima all’Eurosuole Forum da biancorosso, nella prossima stagione lo vedremo a Modena. Anzani 7,5: sempre insidioso con la sua battuta float, fa 3/3 in attacco ma è soprattutto a muro che il centrale si erge a grande protagonista. Ne sforna 4, curiosamente tutti nel secondo set. Stesso discorso fatto per De Cecco, sembra prossimo sposo di Modena.

Yant 8: finiamo gli addii con Marlon che torna titolare e ripaga della fiducia massacrando Cisterna. Quindici i punti, tutti o quasi quelli nei finali di secondo e terzo set. Riceve molto bene stavolta e al 50% offensivo aggiunge 3 muri e due ace. Non a caso Mvp della gara. Da poche ore sa che allo Zenit San Pietroburgo lo allenerà Alekno, l’ex coach di Kazan che era fermo da 3 anni.

Balaso 6: sia chiaro non è un voto perché abbia giochino così così. Semplicemente poteva fare lo spettatore o quasi…Appena 5 i servizi su di lui e in difesa deve faticare molto meno del solito.

Motzo, Bottolo e Thelle ng.