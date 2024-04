"No alla demolizione dell’ex scuola"

Anche Italia Nostra Macerata si schiera contro la demolizione prevista per l’ex scuola di piazza Douhet, a Porto Potenza. E proprio ieri mattina l’associazione ha annunciato la sua posizione, strizzando così l’occhio al Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza che da tempo chiede all’Amministrazione comunale di rinunciare a tale progetto. "Lo spazio urbano è quel luogo in cui si costruisce una comunità - dice Italia Nostra -. E può assumere un significato rilevante il recupero delle opere dell’architetto di Corridonia, Marone Marcelletti. Purtroppo le risposte che rileviamo non vanno nella direzione auspicata. Oggi è a rischio la vecchia scuola elementare di Potenza Picena, al cui posto dovrebbe nascere un parcheggio. Ragionare sulla conservazione di questi edifici potrebbe essere l’inizio per la costruzione di una comunità più coesa, capace di affrontare in maniera solidale le sfide per un futuro migliore".

Gli fa eco Pierpaolo Pierucci, presidente Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza: "Avevamo visto giusto quando abbiamo presentato alla Soprintendenza una richiesta per dichiarare il blocco sud dell’ex scuola di piazza Douhet, un bene di interesse pubblico. Quella porzione, pressoché integra, era stata progettata da Marcelletti, l’esponente più significativo dell’architettura Maceratese del ‘900. Quella struttura può essere un motivo di orgoglio per Porto Potenza. Rimane insensata l’assurda volontà di questa Amministrazione di voler privare Porto Potenza di una sua piccola parte".