Tripudio Civitanovese. Fumogeni e bandiere, le strade del centro si colorano di rossoblù

Le strade del centro di Civitanova si colorano di rossoblù, dallo stadio fino in piazza Conchiglia un corteo di bandiere e cori. Civitanova festeggia la sua squadra e brinda alla serie D, con un entusiasmo che non si vedeva da un po’. Che quella di ieri contro la Jesina (ultimo turno del campionato di Eccellenza Marche) fosse una partita speciale era chiaro, ma vedere le gradinate dello stadio gremite e la gente ammassata davanti agli ingressi del Polisportivo già quasi due ore prima del fischio di inizio della partita ha stupito pure chi la Civitanovese la segue da sempre.

La fine del match e la vittoria contro la Jesina hanno dato il via ai festeggiamenti, con un corteo di centinaia di tifosi che hanno raggiunto, passando per il lungomare e poi sotto al Varco sul Mare, piazza Conchiglia, il ritrovo abituale del gruppo ultras della Civitanovese. Clacson e palloncini rossoblù attaccati alle auto e agli scooter, cori, bandiere, torce e pure un cagnolino bardato con i colori della Civitanovese hanno animato la sfilata, poi la festa è continuata in piazza Conchiglia, piena di gente più del solito. Centinaia di tifosi a festeggiare, raggiunti poi dalla squadra con un pulmino e da vari elementi della società.

"Una grande soddisfazione – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Il calcio a Civitanova ha da sempre una sua bellissima tradizione che negli anni si era un po’ persa. Invece questa società, con due promozioni consecutive, ha dato di nuovo slancio. Un grazie a loro e un plauso ai ragazzi e anche ai tifosi". "Vincere due campionati di seguito è un grande orgoglio – ha detto l’assessore allo sport Claudio Morresi –. I miei complimenti alla squadra, alla società e ai tifosi".