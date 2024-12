"Non è lo shopping di vent’anni fa"

"Lo shopping natalizio non è più quello di vent’anni fa, ma quest’anno è partito bene". Così Giuseppe Romano presidente dei commercianti del centro storico di Macerata. "Molta gente frequenta il centro storico grazie alle nostre iniziative – dice –. La partenza è buona. I mercatini in corso Garibaldi, le castagnate, il videomapping sul San Paolo: abbiamo eventi da piazza Annessione a piazza della Libertà, tanta gente in centro, e con i locali pieni le persone fanno capolino anche nei negozi. Aspettiamo le prossime due settimane per fare bilanci, ma come associazione abbiamo per la prima volta creato movimento dappertutto, questo è molto importante".