"Non è normale aspettare sei giorni per il reparto"

"È imbarazzante definire diffamatorio un cartello che solidarizza con i lavoratori della sanità e che chiede spiegazioni per le lungaggini nelle proprie cure". Gianmarco Mereu di Rifondazione Comunista Macerata torna sul caso di Francesco Migliorelli. "È preoccupante – dice Mereu – che si dica che l’Ast ha agito in difesa della propria reputazione innanzi al fallimento del sistema sanitario: per poter entrare in reparto pare, quindi, normale attendere sei giorni nelle bolge del Triage. È legittima procedura interrogare al di là dei quesiti medici, accusando di diffamazione un paziente di cui si hanno già credenziali dal momento della sua accettazione in pronto soccorso? L’Ast continua a non fare chiarezza. Intensificheremo le nostre azioni di solidarietà verso Migliorelli, al quale rinnoviamo la nostra solidarietà".