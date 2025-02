Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla figlia: arrestata una 48enne

Non può avvicinarsi alla sua bambina, ma i carabinieri la trovano nel giardino di casa: è stata arrestata una donna recanatese di 48 anni. Ieri in tribunale a Macerata la direttissima.

La 48enne aveva il divieto di avvicinamento alla figlia e l’obbligo di mantenere la distanza di cinquecento metri da dove vive la bambina, dal suo istituto scolastico e dai luoghi che frequenta abitualmente. Poche ore dopo che le era stato notificato tale provvedimento, nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 16.30, la donna è stata notata nel giardino dell’abitazione dove vive la bambina con i familiari.

I carabinieri, intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno arrestato la 48enne che non ha rispettato le prescrizioni che le erano state imposte e non ha saputo giustificare in maniera plausibile la sua presenza lì. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la direttissima, davanti al giudice Francesca Preziosi e al pm Francesca D’Arienzo.

La donna, che è difesa dall’avvocato Mirela Mulaj, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La difesa ha chiesto un termine e l’udienza è stata rinviata al 28 febbraio. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari per la 48enne.

Chiara Marinelli