"Non si trattano così clienti e cittadini"

"Chi di competenza in Enel deve capire che non si possono trattare i cittadini in questo modo". È l’accusa di Mauro Tombesi, che racconta la sua avventura con l’azienda. "Da poco sono passato al fornitore Enel Energia per le utenze luce, gas e fibra – spiega Tombesi –. Dopo le prime due bollette, sull’app dedicata scopro che potrebbero esserci nuove condizioni visto che sono in fascia protetta data l’età. Alla sede di Piediripa mi viene detto che posso usufruire dello sconto per il gas ed è necessario farne richiesta telefonica al numero verde del Servizio elettrico nazionale. Ma telefondando, dopo la spiegazione sul costo della chiamata, silenzio assoluto. Tornato a casa, chiamo da rete fissa ottenendo solo silenzio, stessa cosa riprovando ancora da cellulare". La situazione si è risolta solo dopo svariati tentativi nel contattare il Servizio elettrico nazionale.