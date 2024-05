Notte dei Musei e Aperigusto: tutte le iniziative

"Aperigusto" a Tolentino abbinato alla "Notte dei Musei". Tutto pronto per stasera, oltre venti attività commerciali accoglieranno cittadini e visitatori con degustazioni a base (soprattutto) di prodotti del territorio. L’iniziativa, infatti, è promossa da Confartigianato Imprese allo scopo di valorizzare le produzioni locali. Partendo da piazza della Libertà, dove il bar Zazzaretta prpone musica per dare il via alla serata, sono previste due visite gratuite con guida turistica (dalle 16 alle 18 e dalle 21.30 alle 22.30) dal titolo "Dal liberty di Interno Marche all’iconografia di San Nicola". Alle 18.30, invece, nella sala del Circolo cittadino (a Palazzo San Gallo), ci sarà la presentazione del libro "L’Italia di mezzo – Comunità, territori e turismi", a cura di Confartigianato. Il ricavato delle vendite del volume andrà a sostenere un progetto per i giovani imprenditori del cratere. Alle 21.15, nella biblioteca dell’ex Centrale al Ponte del Diavolo, si parlerà di ritratto artistico con un incontro curato da Ilde Cipolletti, architetto e docente di storia dell’arte; qui, sarà possibile ammirare la mostra S-Guardi, a cura della fotografa Fiorella Sampaolo. I negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata.