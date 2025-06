Nuova area camper e albergo riqualificato: doppia inaugurazione

L’ex campo da tennis di Penna San Giovanni è diventato l’area camper San Rocco, moderna e attrezzata, mentre l’ex albergo, completamente riqualificato, una dimora accogliente nel cuore del Parco di Villa Saline. Saranno inaugurati entrambi domani, il ritrovo è alle 15.30 in contrada Saline. Con la conclusione di questi importanti interventi, co-finanziati dall’ordinanza 77 del commissario sisma, il paese si apre a nuove prospettive di accoglienza e turismo sostenibile. L’area camper è composta da dodici stalli nel verde, dotati di allacci elettrici, acqua potabile, zona scarico, illuminazione e videosorveglianza. In via sperimentale l’amministrazione comunale ha deciso di offrire gratuitamente la sosta per un massimo di 6 giorni consecutivi, per l’avvio del servizio. "Un progetto da 150mila euro che recupera uno spazio abbandonato da oltre vent’anni e lo restituisce alla comunità e ai turisti" spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Burocchi (nella foto).

L’edificio noto come "ex albergo" è stato oggetto invece di un intervento di riparazione e miglioramento sismico per un totale di 580mila euro. Oggi ospita quattro appartamenti per accogliere famiglie, coppie o piccoli gruppi. A contatto diretto con la natura del Parco delle Saline, che a sua volta è stato al centro di una completa rigenerazione: parcheggi riorganizzati, giardini curati, nuova illuminazione, videosorveglianza. "Dopo l’inaugurazione del teatro comunale, lo scorso marzo dopo anni di necessari lavori di restauro, l’attivazione dell’area camper e della struttura ricettiva dell’ex albergo uniscono i puntini di un disegno che vede Penna San Giovanni e il suo territorio una perla dell’entroterra" ha detto il sindaco.

A seguito della cerimonia inaugurale si terrà lo spettacolo musicale della tribute band "883 volte Max", con i più grandi successi di Max Pezzali e degli 883.