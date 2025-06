Nuove luci e controlli anche sul traffico

Prende il via questa settimana a Montecassiano il project financing che porterà alla completa riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con interventi di efficientamento e manutenzione degli impianti. Il progetto prevede un sistema di illuminazione ecosostenibile e tecnologicamente avanzato: la sostituzione dei pali e dei bracci di sostegno dell’illuminazione dove necessario; l’adeguamento normativo delle linee elettriche e dei quadri di comando; l’efficientamento energetico con led a basso consumo su tutti i 1.650 punti luce sul territorio (attualmente solo 160 sono già a led). "L’intervento garantirà un risparmio energetico stimato del 75 per cento – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Catena –. Saranno inoltre installati sensori di rilevazione del traffico che permetteranno di ridurre automaticamente il flusso luminoso fino al 70 per cento con il traffico dimezzato. L’illuminazione resterà invece costante durante manifestazioni o con maggiori flussi di traffico. Il sistema sarà dotato di regolazione dinamica della luminosità e di telecontrollo, con la possibilità di gestire ogni singolo punto luce e di ottenere report dettagliati su viabilità, traffico, intensità e velocità per le principali vie del territorio. L’intervento consentirà anche una significativa riduzione della spesa per energia e manutenzione".

Per il centro storico verrà adottato un tipo di illuminazione studiato per valorizzare i monumenti. Prevista infine l’installazione di due pannelli informativi, uno nel capoluogo e uno a Sambucheto, che potranno essere utilizzati per comunicazioni rivolte ai cittadini. Il costo dell’investimento è pari a un milione e 245mila euro e il canone annuo di gestione, che include investimento, manutenzioni e consumi, è di 255mila euro. Verrà messo a disposizione un numero unico per la segnalazione dei guasti, che sarà indicato su ogni palo della luce.