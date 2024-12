Nuovo codice della strada: regole più severe per alcol, droghe e monopattini

L’obiettivo fondamentale del nuovo codice della strada è introdurre e rafforzare gli strumenti per contrastare l’elevata incidentalità, spiega il comandante provinciale della polizia stradale di Macerata, il commissario capo Alberto Luigi Valentini.

Tra le novità introdotte, regole più stringenti per chi guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti, chi sta al telefonino e chi abbandona gli animali. Le nuove norme entreranno in vigore sabato prossimo. L’applicazione di multe e sospensioni saranno valide da subito. Mentre altre norme richiedono misure attuative, come ad esempio quelle che introducono la targa per i monopattini elettrici.

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti

"Finora bisognava dimostrare l’alterazione psicofisica della persona, mentre con il nuovo codice è sufficiente dimostrare l’assunzione della sostanza, tramite prelievo del liquido salivare", spiega il comandante Valentini. Inoltre, per una persona che ha meno di 21 anni, non ha mai conseguito la patente di guida (ad esempio circola col foglio rosa) e risulta positiva alle sostanze o si rifiuta di sottoporsi all’accertamento, scatta il divieto di conseguire la patente fino a 24 anni compiuti.

Guida in stato di ebbrezza

"Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o sopra 1,5 g/l sono apposti sulla patente i codici 68 "limitazione dell’uso-niente alcol" e 69 "solo veicoli dotati di alcolock", ovvero un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero".

Abbandono di animali

"Inasprimento delle sanzioni per l’abbandono di animali domestici. Se il reato viene commesso col veicolo è prevista la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se, a seguito dell’abbandono, l’animale provoca un incidente o lesioni a persone, per il proprietario scattano le aggravanti previste con la legge 41 del 2016 per omicidio stradale o per lesioni gravi e gravissime".

Sospensione breve della patente

"Per i conducenti che commettono una violazione (es. circolazione contromano, mancata precedenza, passaggio col semaforo rosso, manovra scorretta nel sorpasso, omessa distanza di sicurezza, cambiamenti di corsia o manovra non consentita, mancato uso della cintura o omessa precedenza a pedoni sulle strisce) è prevista la sospensione per sette giorni se hanno almeno 10 punti sulla patente, per 15 giorni se hanno meno di 10 punti. Se l’infrazione causa un incidente, il periodo raddoppia".

Uso del cellulare

"Per chi guida con il cellulare in mano la multa va dai 250 ai 1000 euro (prima era dai 165 ai 660 euro) ed è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Se le violazioni nel biennio sono due, sospensione da 1 a 3 mesi, multa dai 350 ai 1450 euro e meno 10 punti sulla patente".

Cosa cambia per i neopatentati

Estensione delle limitazioni ai primi tre anni. Monopattini elettrici: "Possono circolare solo nelle strade urbane con velocità non superiore ai 50 km/h, con l’obbligo del contrassegno (sul targhino si attende decreto ministeriale per prezzi e caratteristiche) e dell’assicurazione Rca. Obbligo del casco per tutti, a prescindere dall’età". La distanza delle biciclette: "Il nuovo codice inserisce l’obbligo di mantenere un metro e mezzo di distanza quando si sorpassa una bicicletta, se le condizioni lo consentono. Altrimenti non si può sorpassare. Questo a tutela degli utenti vulnerabili della strada".