Il nuovo codice della strada fa paura, caccia agli alcoltest prima di guidare

Macerata, 10 gennaio 2025 – Il nuovo codice della strada , in vigore dallo scorso 14 dicembre, ha introdotto norme più restrittive sul consumo di alcol da parte dei conducenti. E nelle farmacie maceratesi, da circa un mese, etilometri e alcol test monouso tramite saliva sono introvabili. “Non solo perché sono aumentate le richieste da parte della clientela – spiega Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata –, ma anche perché il “mercato” non era pronto, le aziende che producono i dispositivi non avevano considerato questa domanda.

Una farmacista mostra gli 'etiltest': con il nuovo codice della strada c’è stata un’impennata di richieste

Le richieste superano scorte e giacenze di magazzino delle farmacie. Noi possiamo richiedere i test o direttamente alle aziende o, giornalmente, ai distributori intermedi; ma non li ha nessuno. I rappresentanti sono in difficoltà: essendo la produzione di test in disuso, nessuno dopo il Covid ha più proposto questo dispositivo medico in farmacia. Le scorte quindi erano o minime, risalenti al periodo pre-pandemia, o scadute. Queste previsioni “sbagliate” da parte delle aziende del settore hanno avuto ripercussioni su tutta la filiera, fino all’utenza finale. Non sono neanche importabili dalla Cina: in pratica, i test non venivano più prodotti”. Finora, chi è stato a farne più richiesta? “Sentendo anche i colleghi – aggiunge Diomedi –, i clienti che vogliono acquistare l’etilometro (in cui soffiare) o il test salivare (adagiando la lingua sul tampone), appartengono per lo più alla fascia dei 50-60 anni. A farne richiesta c’è anche qualche mamma, giustamente, apprensiva. È più difficile che i ragazzi vengano in farmacia. Comunque i prezzi si aggirano dai 10 ai 30 euro, più o meno come prima, non è aumentato il costo a fronte di una grande domanda”. Ma quando si potranno trovare i test? “Credo che nel giro di un mese saranno di nuovo in farmacia – afferma il presidente dell’Ordine –, come è stato per le mascherine sotto pandemia”. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, i limiti che fanno scattare multe e provvedimenti sono gli stessi di prima (il limite consentito per il consumo di alcol rimane a 0,5 g/l), ma cambiano le sanzioni per chi supera questi limiti, ora più severe. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si ha una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con doppia sanzione, detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico supera gli 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria e sospensione della patente da uno a due anni. Chi ha un tasso superiore a 0,8 sarà obbligato a mantenere per i due anni successivi un tasso pari a zero.