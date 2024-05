"Nuvole migranti", in mostra il fumetto dell’Argentina

Dopo il successo della mostra di Hugo Pratt a Recanati, un altro appuntamento dedicato al fumetto d’autore con l’esposizione di tavole inedite "Nuvole migranti - l’Argentina da L’Eternauta a Dago" che sarà inaugurata oggi alle 17.30, nel Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Si tratta di un’esposizione di oltre 60 tavole originali, del tutto inedite, realizzate dai più grandi maestri delle Historietas, il Fumetto Argentino, tra gli anni ‘50 e ‘90 del secolo scorso, un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio: dalla Pampa sconfinata al vuoto del cosmo, dal selvaggio West ai grattacieli delle metropoli, passando attraverso la travagliata storia politica e sociale di un paese martoriato dalla dittatura e dalla guerra civile. Nomi d’eccezione, autori di altissimo livello come Alberto ed Enrique Breccia, Domingo Mandrafina, Juan Zanotto e Francisco Solano Lopez. Insieme ai disegni, anche una selezione di albi originali e memorabilia dell’epoca. Un viaggio che sarà parallelo a quello delle centinaia di migliaia di migranti italiani – e in particolare marchigiani – che si sono riversati in Argentina. Un rapporto tuttora strettissimo, quello tra Marche e Argentina; particolarmente importante in tal senso la collaborazione con il Museo dell’Emigrazione Marchigiana, proprio all’interno del museo civico di Villa Colloredo Mels e compreso nella visita. "Nuvole migranti" è realizzata dall’associazione culturale Arcadia con Orologio/Sistema Museo Business Unit e Screaming Picture di Angelo Nazzaro, che ha reso possibile l’iniziativa.

Antonio Tubaldi