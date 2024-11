Oggi in città. Rajna Kabaivanska

Recanati si prepara a un evento di grande prestigio: oggi, il celebre soprano bulgaro Rajna Kabaivanska sarà ospite per ricevere il Premio "Gigli d’Oro" alla carriera. La cerimonia avrà luogo alle 18.15 nell’aula magna del palazzo comunale, sotto l’organizzazione delle associazioni Beniamino Gigli e Controvento. Dal 1996, il Premio "Gigli d’Oro" onora la memoria del grande tenore recanatese Beniamino Gigli, riconoscendo il talento delle più importanti voci liriche internazionali. Quest’anno, il prestigioso riconoscimento va a una delle interpreti più acclamate del panorama operistico mondiale. "Siamo fieri di accogliere Rajna Kabaivanska nel nome e nel ricordo di Beniamino Gigli – ha dichiarato il sindaco di Recanati Emanuele Pepa –. Gigli, figlio illustre della nostra città, ha sempre amato Recanati e la sua eredità artistica resta per noi motivo di orgoglio. Valorizzare la grande lirica significa continuare a custodire i valori universali a cui questa forma d’arte si ispira". Il primo cittadino ha inoltre evidenziato l’importanza del premio: "Da quasi trent’anni, rappresenta per la nostra comunità un’occasione unica per celebrare le eccellenze culturali".