Oltre un milione di avanzo . Servirà per il bosco urbano e l’ampliamento del cimitero

Seconda seduta dell’anno del Consiglio comunale a Palazzo Lazzarini. Sono stati ben 12 i punti all’ordine del giorno discussi. Su tutti ha dominato l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, che ha fatto registrare un avanzo di amministrazione disponibile da poco meno di 1,2 milioni di euro. Con l’ok alla variazione di bilancio di previsione 2024-2026, una gran parte di questa cifra (1,05 milioni) è già stata impegnata: 800 mila euro verranno utilizzati per la realizzazione del nuovo bosco urbano a Trodica, vicino al parco Pegaso (durante la seduta è arrivato anche l’ok all’acquisto del terreno, una superficie sulla sponda sinistra del torrente Trodica di 32.600 metri quadrati, per circa 244 mila euro) e 350 mila destinati alla realizzazione di nuovi loculi all’interno del cimitero. I due interventi sono stati anche inseriti nella variazione al programma triennale delle opere pubbliche, come la realizzazione del nuovo polo sportivo a Borgo Pintura nell’area del vecchio campo di terra rossa. Si tratta du un’opera da 1,05 milioni finanziata con 700 mila euro intercettati dal bando "Sport e periferie" e con 350 mila euro accendendo un mutuo, a tasso zero. dal credito sportivo.

Approvate anche le nuove tariffe della Tari per il 2024, così come l’aggiornamento della convenzione per l’adesione alla centrale unica di committenza dell’Unione montana Potenza Esino Musone. Poi via libera all’adeguamento del regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erp e al nuovo regolamento per il trasporto scolastico, che prevede in particolare che iscrizioni e riscossioni verranno gestite direttamente dal Comune e non più dalla ditta appaltatrice. Via libera anche all’ingresso di Paolo Manciola nella commissione consiliare permanente "Programmazione, bilancio, affari generali", prende il posto del compianto Alessandro Capozucca.

Diego Pierluigi