"Ora Romano deve scusarsi con la Laviano"

"Laura Laviano è un assessore attiva, che cerca sempre di accogliere le richieste dei commercianti, in primis quelle di Romano". La coordinatrice comunale di Forza Italia Barbara Antolini difende a spada tratta l’assessore alle attività produttive, eletta con la Lega, e risponde, in merito alla questione delle luminarie in centro che ha scatenato nei giorni scorsi la controversia con il presidente dell’associazione commercianti del centro storico, che "Giuseppe Romano ha mosso un’accusa eccessiva. La Laviano ha sempre accolto le richieste dei commercianti, cercando di favorirli e istituendo con loro anche un tavolo di lavoro e confronto". Sul casus belli specifico, ossia il costo che il Comune dovrebbe sostenere per la fornitura elettrica delle luminarie volute e realizzate dall’associazione che Romano presiede, che ammonta a 1.400 euro per il periodo da aprile a novembre, la Antolini specifica: "La Laviano ha firmato la delibera. Ha in più solamente chiesto informazioni sul costo, un suo dovere anche in previsione della possibilità che altri chiedano di avere luminarie in altre parti della città. Luminarie, quelle in questione, peraltro molto belle e apprezzate da tutti i fronti. Romano ha mosso accuse infondate, dovrebbe scusarsi con la Laviano e all’intera amministrazione. Il suo attacco è stato a mio avviso eccessivo, anche se è normale che possano esserci discussioni con gli assessori, anche per questioni economiche; un attacco del genere l’ho trovato fuori luogo". Dopo la nota firmata da Aldo Alessandrini con cui la Lega ha difeso l’assessore, non sono arrivate prese di posizione del sindaco Sandro Parcaroli. Interpellato sulla questione, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia non si è voluto esprimere.

Lorenzo Fava