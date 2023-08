"Ora serve un’area per i cani in spiaggia"

di Giorgio Giannaccini

Non smette di generare discussioni e polemiche, a Porto Potenza, la vicenda della coppia di turisti perugini che è stata multata per 200 euro dalla polizia locale, perché si era recata sabato scorso nella spiaggia libera dietro all’ex Babaloo con al guinzaglio il loro beagle Bella. Tant’è che venerdì mattina, sulla pagina Facebook del Comune di Potenza Picena, diversi cittadini hanno scritto commenti alquanto pesanti contro gli agenti, colpevoli a loro dire di aver contravvenzionato marito e moglie. E alla fine, il Comune è stato costretto ad eliminare tutte quelle scritte offensive sul proprio canale social. Intanto, dopo che l’attivista e influencer Enrico Rizzi ha annunciato che darà assistenza legale alla coppia per fare ricorso al giudice di pace, ora anche l’opposizione dice la sua sull’argomento, senza risparmiare critiche. Tra questi c’è Stefano Mezzasoma, capogruppo locale del Movimento 5 Stelle. "Sono contrario alla multa, e credo che la polizia locale avrebbe potuto avvertire prima i due turisti, dicendogli che là non potevano stare con il cane, anziché arrivare subito al verbale – afferma Mezzasoma –. Gli agenti sono stati troppo fiscali, quando nel centro della città si vedono ogni giorno auto non autorizzate che vengono parcheggiate nei posti per disabili, oppure soste selvagge davanti ai passaggi pedonali. Ecco, qui gradirei il polso duro. Comunque, non è possibile che in una località turistica come Porto Potenza non ci sia un’area sul litorale accessibile ai cani".

"L’episodio della multa ha evidenziato una grossa lacuna nel regolamento comunale, che non prevede una zona per cani – è l’opinione di Edoardo Marabini, capogruppo di minoranza con Civico 49 –. Di sicuro bisogna muoversi in tale direzione, visto che nei comuni limitrofi della costa come Civitanova e Porto Recanati ci sono già spiagge per animali, mentre a Porto Potenza no".

Controcorrente, invece, l’ex parlamentare del Pd Mario Morgoni, che difende a spada tratta l’operato della polizia locale. "Non è giusto fare questo sciacallaggio social contro la polizia locale, perché gli agenti hanno fatto il loro dovere – dice lui –. Infatti c’è un regolamento ben preciso e la legge va rispettata. Io non sono contrario all’attività sanzionatoria, che a mio parere dovrebbe essere pure incrementata. E non si può nemmeno tirare in ballo il sindaco Noemi Tartabini: non è lei a stabilire chi deve essere multato o meno. Ma il mio unico appunto è che oggi, in una realtà balneare del genere, bisogna avere un’area cani, e anzi si tratterebbe di un servizio in più offerto ai turisti".