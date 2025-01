"Ora servono punti pure con l’Avezzano"

La vittoria sul campo del Notaresco è una bella notizia in casa Civitanovese, in aggiunta a quelle positive che negli ultimi giorni sono arrivate dal mercato. Mercato che, a detta del direttore sportivo Claudio Cicchi, non è affatto terminato, anzi la società rossoblù ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente per affrontare al meglio l’ultima parte della stagione. Ma intanto è bene partire da quanto accaduto domenica scorsa, il successo allo stadio Savini contro la formazione del neo tecnico Silva, fanalino di coda del girone. I tre punti mancavano dallo scorso primo dicembre, nel confronto interno contro il Sora. Ora sono quattro i successi stagionali per Visciano e soci. Tre di questi sono stati raggiunti nell’era Alfonsi, che in totale ha guidato i rossoblù in 16 partite di campionato. Per quanto riguarda la gestione di Senigagliesi, l’allenatore ex Osimana in 4 confronti ha ottenuto 2 pareggi, una sconfitta e, appunto, una vittoria.

Ricapitolando la gara di domenica, la Civitanovese ha rotto il ghiaccio con Brunet, poi è stata raggiunta dal colpo di testa di Kapnidis, quindi è tornata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Capece. "Sicuramente – dice il diesse Claudio Cicchi – è stata una vittoria importante contro una diretta concorrente per la salvezza. Non parlerei tanto di fortuna, perché comunque abbiamo saputo difendere il vantaggio, anche se è vero che Petrucci ha realizzato una grande parata. Tuttavia abbiamo avuto la palla dell’1-3 con Padovani, ma purtroppo non si è concretizzata. Sottolineo che il merito va a tutti i ragazzi". L’esterno offensivo Milani, fresco di tesseramento, ha avuto occasione di fare esordio negli ultimi 5 minuti, mentre gli altri due nuovi, vale a dire Rasic ed Aprea, non sono entrati. "Si vede che Milani ha delle doti – aggiunge il direttore sportivo –. Da Rasic mi aspetto molto". Anche se c’è ancora tanto da fare e il successo di Notaresco servirà a poco se i rossoblù non dovessero ripetersi nei successivi impegni, i motivi per sperare ci sono. "Non abbiamo concluso nulla – conclude Cicchi –. Adesso dobbiamo fare altrettanto con l’Avezzano, solo così si riuscirà a dare una sferzata alla classifica. Però, per domenica, potremmo recuperare Foglia, che domani dovrebbe essere finalmente tesserato. Inoltre il mercato non è ancora chiuso e qualcosa potrebbe arrivare in questi giorni". Buonavoglia dovrebbe averne per altre due settimane, ma non è ancora detta l’ultima parola. Comunque, con i nuovi ingaggi di Rasic, Aprea, Foglia, Milani e qualche altro in programma, la Civitanovese potrà contare su diverse alternative. Insomma, tutta un’altra situazione rispetto a qualche settimana fa, quando la panchina era affollata da giovani della Juniores a causa di assenze e partenze.