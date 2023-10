Oratorio: pronti i nuovi locali a Matelica

I nuovi locali restaurati dell’oratorio della concattedrale di Santa Maria sono stati inaugurati nel pomeriggio di venerdì alla presenza del vescovo monsignor Francesco Massara, del sindaco Massimo Baldini e della sua giunta, del parroco don Lorenzo Paglioni e del suo vice don Francesco Olivieri, degli educatori Rita Boarelli e Roberto Ubaldi, oltre che dell’imprenditore Giovanni Ciccolini che ha permesso la sistemazione degli spazi destinati ai giovani. Con l’occasione da parte dell’amministrazione comunale è stato donato anche un tavolo da pingpong. "Creiamo fortemente nel servizio offerto dagli oratori – ha dichiarato il sindaco Baldini – per esperienza educativa personale, sapendo che sono ambienti sani, dove si può crescere nella socialità e lontani da certi pericoli o dall’isolamento della tecnologia". Positivo anche il commento del patron dell’Halley Informatica, Giovanni Ciccolini, rivolto ai ragazzi: "Capisco che oggi vi sembreranno concetti lontani e difficili, ma comprenderete crescendo la rilevanza di valori sempre più rari che qui apprenderete, come la gratuita e la condivisione". Dopo il taglio del nastro il vescovo ha colto l’occasione per confrontarsi e giocare con i ragazzi.

Matteo Parrini