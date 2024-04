Orietta Berti sbarca al Forum di Castelraimondo

Sabato 11 maggio arriva al Lanciano Forum di Castelraimondo la mitica cantante Orietta Berti. Un concerto speciale, a partire dalle ore 21 e 30, in cui l’interprete e la sua band ripercorreranno i successi musicali che l’hanno resa famosa in Italia e nel mondo. Per Orietta Berti si tratta di un ritorno a Castelraimondo: due anni fa, infatti, la cantante era stata protagonista di un live durante l’evento di Marche in Vetrina. Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, assieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Mina, Iva Zanicchi e Milva. Negli anni recente ha ritrovato grande popolarità grazie alla partecipazione al settantunesimo Festival di Sanremo ed in seguito alla pubblicazione del singolo tormentone “Mille”, con Fedez ed Achille Lauro. Il concerto dell’11 maggio, dal titolo “La mia vita è un film”, avrà un costo di 25 euro nel primo settore e 20 euro nel secondo settore. La prevendita è attiva su Ciaotickets (informazioni tel. 335 6752436).

g. g.