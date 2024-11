Oscenità davanti a una 13enne. In carcere 40enne civitanovese

Condannato per corruzione di minorenne ai danni di una ragazzina di 13 anni, è finito in carcere un civitanovese 40enne. L’episodio era avvenuto a Tolentino il 12 settembre del 2019. Al volante del suo furgone, lungo la strada che dal ponte del Diavolo arriva in contrada Ributino, l’uomo, Mauro Ubaldi, aveva notato una arriva in contrada Ributino, il civitanovese aveva visto una 13enne che camminava da sola sul marciapiede. Aveva fatto inversione di marcia e con il furgone si era avvicinato a lei. La ragazzina, pensando che avesse bisogno di indicazioni, si era avvicinata al finestrino e così aveva visto il conducente che, con pantaloni e slip abbassati, si stava masturbando. Corsa a casa, aveva raccontato tutto ai genitori e così era partita la denuncia. Grazie alle telecamere, il furgone era stato individuato e le immagini avevano confermato la versione della minorenne, incastrando il civitanovese. In udienza preliminare, nel 2022, l’avvocato Massimo Pistelli aveva chiesto di patteggiare la pena per l’imputato, concordata in un anno di reclusione, per l’accusa di corruzione di minorenne. Nessun risarcimento era stato previsto per la ragazzina che, con i genitori, non si era costituita parte civile e non aveva chiesto nulla.

La pena ora è divenuta definitiva. Per questo l’ufficio delle esecuzioni penali della procura di Macerata ha proceduto perché Ubaldi, già segnalato anche per questioni legate allo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri, la sconti. Ieri dunque gli agenti della questura lo hanno rintracciato e, dopo avergli notificato il provvedimento della magistratura, lo hanno accompagnato in carcere a Fermo.