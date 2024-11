Padovani non basta. Pari Civitanovese

termoli

(4-4-2): Palombo 6,5; Tracchia 6 (8’ st Allegretti 6), Hysai 6 (41’ st Galdo sv), Sicignano, Barchi 6 (18’ st Galdean 6); Cannavaro 6 (8’ st Tribelli sv - 10’ st Cancello 6), Al. Esposito 5,5, Colarelli 7, Ricci 6; Barone 6, Puntoriere 6. A disp. Russo, Keita, Ndao. All. Massimo Carnevale 6.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6,5; Franco 6, Passalacqua 6, Diop 6,5, Cosignani 6; Buonavoglia 6, Visciano 6, Domizi (38’ st Capece sv), Bevilacqua 5,5 (27’ st Brunei sv); Padovani 7 (45’ st Tassi sv), V. Esposito 6,5 (27’ st Macaro sv). A disp. Rizzo, Ruggieri, Giandomenico.

Reti: 2’ st Padovani, 33’ st Colarelli.

Note – Ammoniti Buonavoglia e Barchi; recupero 3’ pt, 5’ st; calci d’angolo 5-4; spettatori 200 circa. Sciopero del tifo del Termoli.

Non riesce il colpo esterno alla Civitanovese, fermata sull’1-1 in casa del Termoli. La squadra di mister Sante Alfonsi passa in vantaggio ad inizio ripresa con Padovani, ma nel finale viene riacciuffata dai padroni di casa con la marcatura di Colarelli. Pronti-via è il Termoli a creare la prima occasione da rete: passano 5’ ed il tiro di Barone viene respinto da Petrucci che devia in angolo. La reazione della Civitanovese arriva al quarto d’ora: Buonavoglia va al tiro, con Palombo che replica con attenzione. Il primo tempo prosegue senza grossi sussulti, con il Termoli che lascia preferirsi per gioco.

Nella ripresa la musica cambia ed a sbloccare le ostilità è la Civitanovese che al primo affondo passa in vantaggio: errore in disimpegno di Alessio Esposito, ne approfitta l’ex Vittorio Esposito che serve Padovani che a sua volta deposita in rete lo 0-1. Il Termoli subisce il colpo e ci mette diversi minuti a reagire: al 57’ ci prova Ricci, il cui tiro a giro viene neutralizzato da Petrucci. I due allenatori pescano forze fresche dalla panchina quando si entra nel convulso finale: al 63’ Barone parte in contropiede, serve Puntoriere che però calcia sull’esterno della rete. Al 70’ è ancora Barone a cercare la soluzione personale dalla distanza, senza trovare fortuna. Il Termoli insiste ed al 78’ arriva il pareggio: azione manovrata da Ricci che serve Colarelli, quest’ultimo è bravo a controllare e battere a rete per il definitivo 1-1. A poco serve il forcing finale della Civitanovese, il risultato non cambierà più.