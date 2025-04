"Pagare la multa è diventata un’impresa"

La garitta di Rampa Zara è indicata fra le possibilità per il pagamento delle multe, ma non c’è personale. L’operazione è difficoltosa, e l’app di Apm non funziona bene.

Una automobilista segnala la poca praticità dei pagamenti per le contravvenzioni fatte dalla partecipata del Comune che, nel ticket con le istruzioni per il pagamento, segnala la possibilità di pagare in vari modi: sul cellulare tramite app, alla sede di viale Don Bosco, online sul sito del gruppo o recandosi appunto alla garitta, dove si trova un parcometro, mentre non c’è più lo sportello con l’addetto.

"Recandomi a pagare una multa a Rampa Zara ho trovato chiusa la garitta – segnala l’automobilista –, c’è un parcometro vicino che però prende solo monete, sia per il pagamento dei parcheggi che per quello delle multe. Inoltre, non dà resto. L’applicazione ha problemi, e recandomi alla sede dell’Apm c’è moltissima coda".

Ulteriori problematiche quindi per chi si reca a Macerata in auto. Dall’Apm fanno sapere che "la possibilità di pagare alla garitta di rampa Zara non c’è più da almeno tre anni. Ora si può pagare tramite l’app, il sito della ditta o fisicamente alla sede di viale Don Bosco".

L’automobilista racconta che però "alla sede in viale Don Bosco avevo davanti decine di persone, ho dovuto per il momento rinunciare".