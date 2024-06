Palcoscenico a Sambucheto. Si ride e balla insieme

Torna il teatro a Sambucheto. Oggi alle 21.30 ai giardini pubblici in via Fermi di Sambucheto andrà in scena lo spettacolo teatrale organizzato dall’amministrazione in collaborazione con la compagnia amatoriale dialettale “Madonna del Monte“ dal titolo “Dio li fa eppo’… li stroppia“ (foto) di Sante Latini, regìa di Claudio Monachesi. Il weekend poi continuerà con gli appuntamenti de “L’estate del Sambuco” organizzata dall’omonima associazione.

Domani e domenica i giardini di Sambucheto ospiteranno il “Western party“: dalle 17.30 nell’accampamento indiano tra le tende e il grande totem ci saranno i giochi di una volta, l’animazione per bambini “In festa con Shelly“ e la mini diligenza delle goloserie, mentre fuori dal parco i poni da cavalcare, i mestieri antichi, stand gastronomici e il raduno delle Harley. Sempre domani alle 20 si terranno balli country “Wild angels“, alle 21 la dimostrazione dei maniscalchi, mentre alle 22 musica live “Disco time – viaggio nel tempo“, in contemporanea si svolgerà il primo trofeo di freccette. Domenica si riprende alle 8.45 con l’scrizione per la passeggiata a cavallo (solo con cavallo proprio), alle 13 pranzo del cow boy (riservato a i partecipanti alla passeggiata), mentre dalle 17.30 nell’accampamento indiano riprendono i giochi e l’animazione per bambini. Alle 18 è previsto lo spettacolo equestre e alle 21.30 musica live “Folkappanka“.

I giardini pubblici di Sambucheto saranno teatro anche degli appuntamenti di lunedì e martedì: lunedì dalle 19.30 alle 20.30 si festeggerà il primo anniversario di “Montecassiano Comune Gentile“. Per l’occasione Daniel Lumera presenterà il suo nuovo libro “Come se tutto fosse un miracolo“. La partecipazione è libera ma i posti sono limitati (si può prenotare su https://daniel-lumera- montecassiano.eventbrite.it).