Pali della luce vecchi e danneggiati: via alle sostituzioni

Pali della luce vecchi e pericolosi, entro l’anno previsti una serie di interventi di sostituzione che si vanno ad aggiungere a quelli già effettuati lo scorso. È quanto approvato dal Cda dell’Atac che sta facendo, da tempo, una serie di interventi legati proprio alle opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di pali ammalorati, il rifacimento di elettrodotti e quadri elettrici vetusti e la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti con dei nuovi, a led.

Per l’anno 2024 sono già stati approvati dal Cda dell’Atac il cambio dei pali in via Papa Giovanni XXIII, via Manzoni, via Giacosa, via Macchiavelli per una spesa di 88.500,49 euro, il cambio dei pali in via Verga, via Pascarella, via Ungaretti, via Deledda, via Quasimodo, via Boiardo, via Cardarelli per una spesa di 59.195,10 euro, la sostituzione di pali e luci lungo il vialetto nord e sud di piazza XX Settembre e lungo viale Vittorio Veneto per 21.408,66 euro di spesa e, infine, il cambio di luci sul lungomare nord per un costo di 12.580 euro.

Lo scorso anno gli interventi avevano interessato la zona di Villa Eugenia e vie limitrofe, ma anche alcune delle vie del quartiere di San Gabriele, come via Lazio, via Liguria, via Lombardia, via Lucania, via Magellano, via Molise, via Puglie, via Sardegna e via Piceno, e del quartiere di San Giuseppe. Dal 2021 al 2023 sono stati 440 i pali sostituiti, 276 quelli sostituiti soltanto nel 2023, per una spesa complessiva di 658mila euro. Per la fine di quest’anno sono previste sostituzioni di pali, che vanno ad aggiungersi al lavoro di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.

c. m.