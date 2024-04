Paoloni ci riprova. È lui il candidato sindaco di "Belforte domani"

Sindaco per cinque anni, dal 2014 al 2019 e poi sconfitto alle ultime elezioni, torna in campo Roberto Paoloni (nella foto) con la lista "Belforte domani". "Base fondante del movimento è costituita da quella grossa parte della cittadinanza che ha esercitato, attraverso i suoi rappresentanti, opposizione nei confronti dell’attuale compagine governativa - spiegano dal movimento - e che recentemente aveva provato a riappacificare il paese cercando un dialogo con chi, pur facendo parte dell’attuale amministrazione, mostrava malumori verso la gestione politica del comune. Questa proposta, seppur avanzata da persone senza alcuna etichetta politica, non è stata accolta ed è prevalso lo spirito divisivo e individualistico a cui siamo stati abituati negli ultimi anni". Paoloni, quindi, si troverà ad affrontare il sindaco uscente, Alessio Vita e Carla Budassi. "Attraverso un percorso di dialogo vivace e costruttivo - si legge ancora in una nota del gruppo -, siamo riusciti a porre le basi per disegnare la nostra visione di Belforte, accogliendo le opinioni e le proposte di molti concittadini, consapevoli però che, per essere incisivi, oltre all’entusiasmo occorre un bagaglio di esperienza e competenza. Per questa ragione il gruppo ha fortemente voluto come candidato sindaco Roberto Paoloni che ha accettato, dimostrando un grande senso di responsabilità, necessario in questo momento in cui si devono cogliere delle opportunità date dal Pnrr e da fondi europei. Affiancherà l’esperienza del candidato sindaco una squadra composta anche da uomini, donne e giovani che per la prima volta si affacciano alla vita politica del paese, mettendo in campo le loro competenze e il loro entusiasmo, pronte all’ascolto di proposte e richieste che contribuiscano alla stesura di un programma aperto e condiviso".