Papiri sui conti del Comune: valori ancora cambiati

"Cari consiglieri, sapete quant’è adesso il valore che figura nella cassa comunale al 31 dicembre 23, quella che avete votato dormendo il 28 dicembre pari a 13.101.104 euro? È cambiata e adesso lo stesso valore è di 21.693.561 euro". Torna a picchiare sul problema della giacenza nei conti correnti del Comune Dimitri Papiri perché la giunta ha appena deliberato una variazione di bilancio in cui certifica una somma in cassa diversa da quella approvata tre mesi fa dall’assise comunale e differisce di 8.500.000 euro. "I bilanci del Comune sono inventati – attacca l’esponente di Kleos e Civitasvolta – oramai è un dato incontrovertibile". E ricorda l’andamento dei numeri forniti da Palazzo Sforza sulla cassa: "Nel sistema del Comune di Civitanova, certificato in misura imbarazzante dal collegio di revisione dei conti, figurano quattro valori diversi così sintetizzabili: al 31 dicembre 2023 per il bilancio assestato ci sono 23.894.169 euro che, al primo gennaio, nel bilancio 2024 divengono 13.101.104 euro, che però quando vengono divisi tra i dirigenti nel programma esecutivo di gestione del 2024 si moltiplicano fino a 21.693.561 euro, mentre il tesoriere certifica che la cassa è pari a 22.474.087 euro". Oggi la variazione di bilancio fissa il dato a 21.693.561 euro e Papiri conclude: "numeri a casaccio e qualcuno dovrà spiegare perché la cassa passa da 13 a 21.5 milioni e dove sono gli 800.000 euro che mancano?".